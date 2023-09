Alfonso Signorini con Cesara Bonamici e Rebecca Staffelli: ecco come sarà il nuovo Grande Fratello

Come sarà la prossima edizione del Grande Fratello, dopo le imposizioni di Pier Silvio Berlusconi, è la domanda che il pubblico a casa si continua a fare. Di sicuro sarà diverso agli altri. Più simile forse alle sue prime edizioni, più lontano dalle ultime. Anzi lontanissimo. A cominciare da chi sarà al fianco di Alfonso Signorini. Prima di tutto Cesara Buonamici, il volto rassicurante dell'informazione di Canale 5. Poi un volto nuovo, pulito come quello di Rebecca Staffelli. Figlia d'arte dai modi gentili e dalle grandi capacità.

Al centro del programma ci saranno i racconti, le storie, le esperienze di vita dei concorrenti.

Storie vere, non costruite. Storie di persone comuni con quelle che la tv la conosce, il mondo dello spettacolo lo frequenta. Due mondi che si incontrano nella realtà della Casa più spiata d'Italia.

I concorrenti

Dopo 23 anni di GF, vip o no che siano, la sfida di questa rinnovata edizione è quella di stupire ancora, colpire il cuore di chi sta a casa. E non a caso la metà dei partecipanti sarà composto da persone che hanno accettato la sfida di raccontarsi e che alla televisione, dicono, non ci pensano. E poi ci sono persone come Alex Schwazer che hanno una storia di vita da brividi. Fatta di vittorie e grandi cadute. Fino poi a rilazarsi ancora.

Un’altra novità, sottolinea il settimanale Chi, sono le persone che entreranno dentro la Casa di CInecittà. Persone espressione del nostro tempo e che difficilmente si possono collegare a qualcuno che abbiamo già visto.

Tornare all'anno zero, all'anno 2000 si può. Ventitrè anni fa c'erano Cristina la bagnina, Pietro il palestrato, Francesca l’estetista, Rocco l’ingegnere. In questi anni sono cambiate molte cose, dal 2016 è arrivata la versione “vip” che è durata per sette stagioni, quattro delle quali condotte da Alfonso Signorini. L'obiettivo è avere un romanzo popolare parlante.