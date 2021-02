Gf Vip, Alfonso Signorini in lacrime apre la puntata con il lutto di Dayane: «Rispettiamo la sua scelta»

Alfonso Signorini in lacrime apre la puntata del Grande Fratello Vip con il lutto di Dayane: «Rispettiamo la sua scelta». La trentasettesima puntata si apre inevitabilmente parlando del dolore della modella brasiliana e della morte che per la prima volta entra così prepotentemente nella casa.

«Anche la casa del Grande Fratello Vip è una casa come le vostre, perché ha dovuto affrontare il lutto. Quello di Dayane Mello, che ha perso il fratello di 26 anni in un incidente stradale. In un programma di intrattenimento, la morte non può entrarci. Però Dayane ha fatto una scelta: restare nella casa del Grande Fratello». inizia così la diretta della puntata di venerdì 5 febbraio, con Alfonso Signorini visibilmente commosso.

APPROFONDIMENTI PUNTATA SPECIALE Gf Vip, Dayane Mello esce dalla casa per incontrare un prete RUMORS GFVip, Mediaset diffida Stefano Bettarini e Alfonso Signorini lo... GF VIP Dayane Mello e la morte del fratello, brutto gesto di Carlotta...

«L'abbiamo avvisata immediatamente - racconta al pubblico Signorini - e messa in contatto con il papà e il fratello e per il momento, anche per le difficoltà di raggiungere il Brasile a causa della pandemia, Dayane ha scelto per il momento di vivere il suo dolore all'interno della casa e noi rispettiamo la sua scelta. I suoi compagni oggi sono la sua famiglia».

© RIPRODUZIONE RISERVATA