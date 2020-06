Amici Speciali, Elena D’Amario lascia a un passo dalla finale. L’annuncio su instagram

Ultimo aggiornamento: 13:10

annuncia di aver lasciato. Elena, membro fondamentale del cast, negli ultimi tempi era stata già un po’ assente dalla trasmissione condotta da Maria De Filippi, ma ha deciso di dare l’annuncio ufficiale dal suo account Instagram.La non presenza sul piccolo schermo poteva essere legata alle esigenze di mantenere al minimo le presenze per rispettare le norme sull’emergenza covid, ma la d’Amario ha voluto fare chiarezza. Dal suo profilo Instagram ha postato una foto seguita dalla didascalia in cui spiega le sue intenzioni, sottolineando di aver conservato un buon rapporto col cast: “TEAM WORK. ♥️💪🏽 Ti voglio bene Frà. – ha scritto sul social - Anche questo progetto l’abbiamo portato a termine con un super Team in un momento tanto difficile.Tornare sul set con persone fantastiche, generose e appassionate del proprio lavoro non ha prezzo. Poi un In bocca al lupo speciale alla mia Amici Family per stasera !!!! Performers, squadra tecnica, tutti!!! Vi guarderò e applaudirò with LOVE!!! 💪🏽♥️🌹E.”.