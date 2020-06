Amici Speciali, Maria De Filippi svela il segreto di Stash: «Sarò papà, da oggi inizia un nuovo me»

Ultimo aggiornamento: 22:43

. Durante la finale di Amici Speciali Maria de Filippi spiega come mai nella scorsa puntata aveva detto adi aver fatto qualcosa di grande.Michele Bravi, Irama, Alessio Gaudino e Umberto Gaudino sono i finalisti diPrima però di dare inzio alla finaleMunita di guanti Maria consegna al cantante dei The Kolros una collanina, mostra i video di un'ecografia e annuncia che Stash diventerà presto papà.«E' assurdo in modo positivo - spiega Stash - perchè la vita in un momento così strano mi ha fatto il regalo più bello in assoluto».Pochi minuti dopo l'annuncio il camntante napoletano posta su Instagram il video dell'ecografia scrivendo: «Questa è sicuramente la musica più bella che io abbia mai creato... come ogni cosa straordinaria che mi è capitata nella vita, arriva così, all’improvviso! E penso che tutto quello che bisogna fare in questi momenti è fidarsi del proprio istinto e tuffarsi in un nuovo capitolo della propria vita... Quella vita a cui sono grato perché da un momento all’altro, come un fulmine a ciel sereno e soprattutto in un momento come questo, ti fa il regalo più bello in assoluto., da oggi tutto prende un senso diverso perché so che ci sarai tu!».