Morta Angela Lansbury, la "Signora in giallo" aveva 96 anni: l'annuncio dei familiari

È morta Angela Lansbury. La "signora in giallo" della tv aveva 96 anni, si è spenta la scorsa notte nella sua casa di Los Angeles. Lo annuncia la famiglia con un comunicato diffuso dai media americani: «I figli di Dame Angela Lansbury sono tristi nell'annunciare che la loro madre è morta pacificamente nel sonno a casa a Los Angeles all'01:30 di oggi, martedì 11 ottobre 2022, a soli cinque giorni dal suo 97esimo compleanno». L'attrice è diventata iconica in Italia e nel mondo per il ruolo di Jessica Fletcher nella serie "La signora in giallo".

Chi era Angela Lansbury

Nata il 16 ottobre del 1925 Lansbury è fuggita dall'Inghilterra durante la guerra e a soli 17 anni si dedicava già al musical, mentre a 19 era già sotto contratto con la Mgm a Hollywood. Nella sua lunga carriera è stata l'infallibile detective de "La Signora in giallo". Ma anche la temibile domestica che in "Angoscia" tormenta Ingrid Bergman e la sorella maggiore della giovanissima Liz Taylor in Gran Premio.

