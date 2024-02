Anita Olivieri e Giuseppe Garibaldi ai ferri corti: «Tu con Beatrice Luzzi mentre gli altri mi massacravano...»

Anita Olivieri e Giuseppe Garibaldi sono stati i primi due concorrenti a entrare nella casa del Grande Fratello: hanno varcato la porta rossa insieme, esattamente l'11 settembre scorso. I due hanno legato fin da subito, la loro simpatia è cominciata scherzando sui nomi storici ed è, poi, sfociata in una vera e propria amicizia. Anita e Giuseppe non hanno quasi mai discusso all'interno del reality show, nemmeno quando lui stava intrattenendo un flirt con "l'acerrima nemica" della 26enne romana, ovvero, Beatrice Luzzi.

Tuttavia, ora che l'attrice è stata proclamata prima finalista di questa edizione del Gf, alcuni equilibri sembrano vacillare, anche quello tra i due inseparabili amici che, nelle scorse ore, hanno discusso.

I fan del programma sostengono che Anita sia gelosa di Giuseppe, altri invece pensano che voglia solo attirare l'attenzione.

Anita: quando tu stavi con Beatrice e mi massacravano io mi dovevo difendere da sola, tu difendevi sempre lei.



Durante la diretta di lunedì, Beatrice Luzzi, grazie al voto del pubblico, ha strappato il primo pass per la finale dello show.

Nella giornata di ieri, quindi, il Grande Fratello ha pensato bene di organizzare una specie di gioco tra gli inquilini che dovevano dirsi tutto ciò che pensavano gli uni degli altri.

Il clima si è scaldato più del dovuto e sono usciti anche diversi altarini e non detti che hanno sconquassato gli equilibri all'interno del gruppo di concorrenti che sembrava essere il più solido e di cui fanno parte anche Anita Olivieri e Giuseppe Garibaldi.

La gieffina avrebbe recriminato all'amico di non averla mai difesa: «Io ti ho difeso fino alla morte ma quando tu stavi con Beatrice e mi massacravano io mi dovevo difendere da sola, tu difendevi sempre lei... dai, quante volte l'ho dovuto fare?». Giuseppe allora ha risposto: «Ma che stai dicendo?».

Inoltre, Anita Olivieri ha rincarato la dose aggiungendo: «Mi hanno chiesto perché ti sei avvicinato a Bea e gli ho detto che lo facevi per far innervosire me, per ripicca» e Giuseppe Garibaldi ha risposto: «Ti rendi conto di ciò che stai dicendo? Ripicca di cosa?».