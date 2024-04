Anita Olivieri, ritorno alla vita reale dopo 7 mesi. Prima la cena, poi la discoteca con Rosy Chin: «Ci sembra di sognare»

Anita Olivieri e Rosy Chin erano diventate molto amiche all'interno della casa del Grande Fratello. La 26enne romana e la cuoca di Milano sono state due delle prime gieffine a varcare la porta rossa e hanno spesso condiviso le stesse opinioni in merito alle dinamiche casalinghe che si creavano con gli altri concorrenti. Ora che il reality show è finito, Anita e Rosy sembrano essere davvero inseparabili: hanno cenato insieme, poi si sono divertite in discoteca.

La storia Instagram di Anita Olivieri

Anita Olivieri ha pubblicato diverse storie sul proprio profilo Instagram in cui mostra ai suoi follower di essere in compagnia di Alessio Falsone, Rosy Chin e dello chef toscano Federico Fusca. I quattro hanno trascorso una serata all'insegna del divertimento: hanno cenato, riso e chiacchierato e hanno anche incontrato Pio D'Antini del duo comico Pio e Amedeo. Tutti e quattro si sono scattati una foto insieme al cabarettista. Poi, la compagnia si è spostata in discoteca dove si è scatenata sulla musica a volume altissimo. Rosy Chin si è davvero divertita e riprendendola, Anita ha scritto: «7 mesi...

ci sembra di sognare!». Effettivamente, dopo così tanto tempo, la vita reale mancava a tutti.

L'amicizia di Anita e Rosy

Anita Olivieri e Rosy Chin hanno stretto un vero e proprio rapporto d'amicizia all'interno della casa del Grande Fratello, tanto che, quando la 26enne è stata eliminata, lasciò un cuscino personalizzato con il suo nome all'amica cuoca che, invece, è arrivata fino alla puntata finale.