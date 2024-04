Anita Olivieri e l'amore con Alessio Falsone: «In un mese mi ha dato...». Frecciatina all'ex Edoardo?

Anita Olivieri e Alessio Falsone sono una delle coppie uscite dall'ultima edizione del Grande Fratello. I due sembrano essere più felici e affiatati che mai e, sui social, condividono spesso storie insieme. La 26enne romana risponde spesso su Instagram alle domande dei suoi follower e in questa occasione ha raccontato il suo rapporto con l'imprenditore milanese spiegando il motivo per cui si è innamorata di lui. Per ora Anita e Alessio non convivono, perché lei vive a Roma e lui a Milano.

La storia Instagram di Anita Olivieri

Anita Olivieri ha condiviso nelle proprie storie Instagram la domanda di una fan che le ha chiesto quale sia stata la frase più bella che le ha dedicato Alessio Falsone.

Quindi, la ragazza ha risposto: «Tante. Quella che mi ha fatto più effetto è stata "Tu sei il mio Grande Fratello" o "Tu sei il mio significato". È una cosa forte da dire e non è dovuta. Ho capito cosa intendesse dire. È una persona consapevole, umile e conferisce sempre i meriti alle cose quando li vede, è un valore immenso. Non è una persona invidosa, quando vede il bello lui lo esalta, in ogni cosa. Comunque è un romanticone mi ha detto una valanga di parole meravigliose».

Le emozioni di Anita Olivieri

Infine, Anita Olivieri sempre parlando di Alessio Falsone ha aggiunto: «Ale è stato bravo con me, tutto qui. In un mese e mezzo mi ha dato e dimostrato quello che mi è mancato in anni...». Sicuramente, l'ex gieffina ha voluto lanciare una frecciatina all'ormai ex fidanzato Edoardo con il quale ha fatto coppia fissa per molti anni.