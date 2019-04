Anna Marchesini, Massimo Lopez e Tullio Solenghi da Mara Venier non trattengono le lacrime: «Sei ancora qui con noi»

Domenica 7 Aprile 2019, 16:42 - Ultimo aggiornamento: 07-04-2019 16:46

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Massimo Lopez e Tullio Solenghi a Domenica In ricordano Anna Marchesini. Intervistati da Mara Venier i due attori parlano del loro nuovo spettacolo realizzato insieme. Un lavoro che coniuga la recitazione con la musica della Jazz Company della quale i due comici mettono in scena una carrellata di parodie, imitazioni, gag e improvvisazioni per due ore di show.Non mancano i riferimenti nel corso della intervista alla scomparsa Anna Marchesini, celebre attrice ed elemento fondamentale del loro trio. Fu attraverso la comicità creata dagli show dei tre che gli attori ottennero il grande successo che anche oggi hanno, un lavoro arricchito dalla grande amicizia e stima che li ha sempre legati e traspare ancora oggi dalle parole di Solenghi e Lopez. «Ogni sera la ricordiamo, c'è un momento nello spettacolo in cui la ricordiamo in maniera inconsueta. A un certo punto recitiamo una poesia, e solo alla fine la gente capisce. Ogni sera c'è un applauso che non finirebbe mai e poi mai se non dovessimo continuare lo spettacolo», confessano a Mara.Raccontano di teatri e camerini in cui sono tornati a distanza di anni, in cui erano stati con lei, e ammettonno la grande emozione nel rivivere queli posti soli. Recitano poi una pioesia per Anna e non trattengono le lacrime. Confessano che la loro motivazione a fare bene il loro lavoro e maggiore nel ricordo della stessa Marchesini.video da www.raiplay.it