Aida, pioggia all'Arena di Verona. Milly Carlucci in diretta: «Qua scappano tutti, ma che uomini sono?»

Una leggera pioggia ha fatto ritardare l'inizio de l'Arena di Verona - cento anni in una notte, una nuova produzione dell'Aida di Giuseppe Verdi, firmata da Stefano Poda e diretta dal maestro Marco Amiliato. Un gruppo di spettatori (nell'anfiteatro sono presenti 12mila persone) è andato a ripararsi sotto le gradinate. Fra questi, anche la madrina Sophia Loren insieme al ministro Gennaro Sangiuliano. «Qua scappano tutti, ma che uomini sono?», ha sottolineato la presentatrice Milly Carlucci.

Piove sull’Arena di Verona e i professori d’orchestra hanno lasciato il palco.



“Qua scappano tutti. Ma che uomini sono?”#ArenaDiVerona #Arena100 pic.twitter.com/LLfISqciXk — Cinguetterai  (@Cinguetterai) June 16, 2023

Tutti in piedi all' Arena di Verona per l'ingresso di Sophia Loren, madrina della cerimonia per il centenario del festival. L'attrice italiana più famosa nel mondo è entrata accompagnata dal ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano.

La standing ovation è stata accompagnata da lunghi e ripetuti applausi.

Tra i primi a salutare la diva è stato il presentatore televisivo Amadeus. Pochi minuti dopo sull'Arena l'esibizione delle Frecce Tricolori con due sorvoli e l'inno nazionale eseguito dal coro con vestiti verdì, bianchi e rossi.