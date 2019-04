Ballando con le Stelle, Marco Leonardi e l'infanzia difficile: «Mio padre è stato arrestato mentre dormivo»

Sabato 6 Aprile 2019, 22:04 - Ultimo aggiornamento: 7 Aprile, 10:18

A Ballando con le Stelle è il primo a esibirsi e non resterà in studio fino alla fine perché Marco Leonardi, youtuber molto popolare, ha soltanto 17 anni e una storia difficile alle spalle. Prima della performance ha raccontato un aneddoto particolare della sua infanzia: «Mio padre è stato arrestato mentre dormivo. Ancora oggi ho difficoltà a dormire. Dopo quel giorno mia madre non ha voluto più festeggiare il Natale o altre feste. A me mio padre manca tantissimo».Dopo quell'episodio, Marco Leonardi ha scelto di cambiare vita grazie al web. A soli dodici anni ha iniziato a pubblicare video su Youtube e nel 2017 ha pubblicato il suo primo libro: “Il web mi ha tolto dalla strada”. Quest'anno, la partecipazione al talent condotto da Milly Carlucci.In coppia con la giovanissima Mia Carusi non convince i giurati e dopo l'esibizione i voti sono stati molto bassi, proprio come la prima puntata. A salvarlo, facendolo trionfare, ci hanno pensato i fan da casa. «Lo so che prendete la cosa come un esame e siete nervosissimi, ma fregatevene», ha cercato di rassicurarli Fabio Canino. Suo il voto più alto: un cinque. La volta scorsa la Carusi era scoppiata a piangere dopo la bocciatura.