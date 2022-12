Maurizio Costanzo difende Selvaggia: «La attaccano tutti. Ballando? Ho visto solo quell'imbecille di Montesano»

La presenza in giuria di Selvaggia Lucarelli a Ballando con le Stelle continua a far discuttere. La giornalista è spesso al centro delle critiche per i suoi giudizi al veleno sui concorrenti in gara o per alcuni screzi nati con gli altri giurati. Ma questa volta ha trovato un alleato che ha deciso di difenderla a spada tratta: Maurizio Costanzo. Il conduttore a Un Giorno da Pecora, il programma di Rai Radio1, ha voluto dire la sua sugli attacchi subiti dalla Lucarelli.

A Maurizio Costanzo non sono piaciuti i tanti attacchi rivolti alla giurata del talent show: «Si, l'ho difesa dagli attacchi di tutti. Anche Iva Zanicchi l'ha insultata, ma che stanno facendo via...», ha detto ai microfoni di Un Giorno da Pecora. «Meno male che c'è Ivan Zazzaroni che è uno serio», ha aggiunto Costanzo riferendosi al giurato di Ballando, anche lui oggi ospite Un Giorno da Pecora.

Maurizio Costanzo dimostra di essere un appassionato del programma condotto da Milly Carlucci e ammette: «Si lo guardo ogni tanto. Il sabato sera mi alterno tra vari programmi. Però ho perso quell'imbecille di Montesano con la maglietta, l'ho perso...», riferendosi alla polemica per la maglia indossata da Enrico Montesano della Decima Mas, il reparto militare schieratosi con il Terzo Reich, che lo ha portato alla squalifica.

Ma lunedì 5 dicembre è stato il compleanno di sua moglie, Maria De Filippi, e una domanda a riguardo non poteva certo mancare. «Ci regaliamo sempre dei fiori. Stiamo insieme da trent'anni - ha detto Costanzo a Rai Radio1 - e le regalo sempre delle rose rosse, una dozzina di rose scarlatte».