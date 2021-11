Barbara D'Urso, la foto a fari spenti postata da Gimmy Ghione: «Quando salta la luce...»

Se finora con i meme o con i tweet in molti si divertivano a parlare dei fari in studio che la Barbara D'Urso nazionale ama tenere puntati, c'è qualcuno che li ha spenti facendo emergere la realtà. A mostrare la conduttrice al naturale, è stato l'inviato di Striscia la notizia, Gimmi Ghione, che ha postato una foto su Instagram rimarcando la differenza della conduttrice di Canale 5 con e senza luci. «Quando salta la luce...» scrive Ghione e impazzano i commenti.

«L’aspetto delle donne non dovrebbe mai essere oggetto di questo tipo di confronti e risate! Cerchiamo di evolvere!», ha tuonato un utente. «Trovo questo post pietoso anche se non amo la d’Urso. Lei è un piccolo, piccolo uomo» un’altra critica feroce sotto al post. E altri ancora: «E' falsa come i soldi».

Già in passato il giornalista aveva sbeffeggiato la conduttrice campana. E ora, incalza con una nuova frecciatina, postando sui suoi profili social un collage di scatti che mostrano ‘Lady Cologno’ sia truccata e sia struccata. Non chiaro il movente che ha spinto Ghione a pubblicare una simile foto.