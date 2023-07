Barbara d'Urso non condurrà Pomeriggio 5. Mediaset la ringrazia «per la professionalità dimostrata e per il grande lavoro svolto»

Barbara D'Urso non sarà più al timone di Pomeriggio 5 dal prossimo autunno. Ad annunciarlo è un comunicato stampa. «Canale 5 e Barbara d' Urso hanno concordato che dalla prossima stagione l'artista non condurrà più Pomeriggio 5». Lo annuncia Mediaset, ringraziando «Barbara per la professionalità dimostrata e per il grande lavoro svolto alla guida del programma pomeridiano della rete».

«Il contratto dell'artista - ricorda l'azienda - è in essere fino a dicembre 2023. Canale 5 e Barbara d'Urso procederanno alla ricerca di nuovi progetti editoriali».

Barbara aveva terminato la stagione televisiva con ascolti da record per il suo talk show pomeridiano, eppure, qualcosa sembra non essere piaciuto ai dirigenti Mediaset che hanno deciso di non confermarla per la nuova edizione, in partenza da ottobre 2023.

Chi prenderà il suo posto?