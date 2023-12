Barbara D'Urso, futuro in Rai al posto di Francesca Fialdini? L'indiscrezione: «Sfiderà Silvia Toffanin la domenica»

Barbara D'Urso sta per tornare dal suo amore più grande di sempre, la televisione, ma questa volta da una diversa prospettiva, quella di casa Rai. A dare le prime indiscrezioni sull'accordo è il settimanale Oggi che da per certa la notizia: la regina della domenica pomeriggio di Mediaset sta per tornare, in una nuova veste, in un nuovo studio e in una nuova rete, quella pubblica.

La conduttrice andrebbe a sostituire Francesca Fialdini e la sua "Da noi...

a ruota libera".

Vendetta contro Pier Silvio e "guerra" a Silvia Toffanin?

"Oggi" parla di manovre per piazzare D'Urso dopo Venier al posto della Fialdini. "Amata da Meloni, Salvini e Renzi", scrive Oggi. Aggiungo stimata professionalmente da Flavio Briatore. Ovviamente in Rai moltissimi dubbi... — Giuseppe Candela (@GiusCandela) December 28, 2023

Barbara D'Urso, il nuovo format in Rai

Si parla di una vendetta nei confronti di Pier Silvio Berlusconi, scegliere di programmare Barbara D'Urso nella fascia oraria che le ha portato più fortuna, la domenica pomeriggio che, guarda caso è anche la fascia oraria di Silvia Toffanin, compagna del Biscione. Nulla di certo, ma alcune voci raccontano di un accordo dove la D'Urso potrebbe predere il posto di Francesca Fialdini, mentre Mara Venier con Domenica In dovrebbe rimanere ferma nella sua postazione oraria.

«Amata da Giorgia Meloni, Matteo Salvini e stimata da Flavio Briatore», che sia già tutto deciso?