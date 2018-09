Barbara D'Urso, gaffe a Pomeriggio 5: «Se il tuo naso è rifatto...»

Giovedì 13 Settembre 2018, 19:01 - Ultimo aggiornamento: 13-09-2018 20:15

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Barbara D'Urso e la gaffe in diretta tv. Nel salotto di Pomeriggio 5 oggi si è parlato di ritocchini vip e nel "mirino" degli opinionisti della trasmissione ci sarebbe finita l'ex gieffina Lucia Bramieri. La nuora del grande Gino sarebbe nell'occhio del ciclone perché secondo alcuni avrebbe fatto ricorso alla chirurgia estetica per levigare le rughette del viso. La Bramieri nega ma alcuni, tra cui Karina Cascella, non credono alla buona fede della vulcanica bionda. E a quel punto sarebbe arrivata la gaffe...Secondo gli esperti in studio, Lucia è ricorsa al ritocchino solo per le labbra. Tutto il resto "nature". Karina chiede allora ai medici se il naso dell'ex gieffina sia rifatto. E a quel punto interviene Barbara. «Ma il naso è il suo, se non è il suo ha trovato chiuso...», afferma ridendo la conduttrice.«Antipatici», ribatte ironicamente la Bramieri. Ma la D'Urso si fa subito perdonare il simpatico sfottò: «Sto scherzando, lo sai che ti adoro». E per concludere la "querelle" manda in onda la foto del Grande Fratello in cui ilposava con gli occhiali di Lucia. Lucia che sta allo scherzo e conclude ridendo: «».