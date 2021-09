Barbara Palombelli si scusa: «Non mi sono spiegata bene, mi assumo tutta la responsabilità»

Barbara Paolombelli si scusa e chiarisce le sue dichiarazioni in merito al femminicidio dopo che negli ultimi giorni è stata travolta da un vortice di polemiche. «Non mi sono spiegata bene e mi sono scusata, la colpa è soltanto mia, non ho autori e né cartelli e dunque mi assumo tutta la responsabilità per ciò che ho detto». Così ha detto in diretta a ‘No stop news’ di Radio 102,5 la conduttrice tornando sull'argomento.

La Palombelli è stata attaccata sui social dopo il suo intervento allo Sportello di Forum. «In molti hanno capito il senso di ciò che volevo intendere e ho ricevuto molti attestati di solidarietà - dichiara la giornalista -. Ciò che sottolineavo è che è importante comprendere cosa accade prima del femminicidio, se qualcosa si può arginare prima di questo evento fatale. Dobbiamo chiederci cosa succede se il tuo amore diventa il tuo aggressore o il tuo assassino, quali comportamenti possiamo bloccare prima che la rabbia diventi violenza».

«Dobbiamo capire cosa succede nella mente di queste persone – aggiunge la Palombelli - e come disinnescare la rabbia prima di arrivare al femminicidio. Moltissimi di loro arrivano a togliersi la vita, il tema vero è che tipo di rapporto si instaura fra vittima e carnefice e parlare di questo può evitare altre vittime». Quanto alle reazioni sui social, la Palombelli afferma che «a livello personale, penso dobbiamo imparare da tutto, anche da ciò che è accaduto: c’è stata una mia mancanza, ma in questo Paese cosa sta accadendo? Da un lato sembra essere diventato super permissivo, dall’altro assistiamo all’odio che colpisce, al branco che parte con la violenza e con l’istigazione all’odio contro di me. Anche Loretta Goggi, che è immacolata, è stata attaccata sui social. Io ho una mia corazza ma molte persone possono restare schiacciate, come tante ragazzine che restano vittime del bullismo online».