Barbara D'Urso, Giucas Casella parla della sua quarantena e scoppia a piangere a dirotto

Barbara D'Urso, Giucas Casella scoppia a piangere a dirotto: ospiti allibiti. «Era nel pieno panico...». Oggi, l'illusionista è stato ospite in collegamento a Pomeriggio 5 per parlare della sua quarantena, ma durante l'intervista un fatto inaspettato lo fa commuore fino alle lacrime. Ma andiamo con ordine.

All'inizio del collegamento, Barbara D'Urso dice all'amico di aver appena saputo che lui sta per diventare nonno. Giucas conferma, ma poi scoppia a piangere: «Sai che ho passato un brutto momento e tu mi sei stata vicino. Non vedevo mai mio figlio perché è medico. Mi lasciava il cibo in garage e neanche mi chiamava. Poi mi hai spiegato che non poteva a causa dell'emergenza coronavirus».

Vedendolo piangere a dirotto, Barbara D'Urso si intenerisce e lo conforta: «Perché racconti le nostre cose private... È vero, un giorno hai pianto tanto ed eri nel pieno panico. Ma poi hai capito che tuo figlio lo faceva per te a stare a distanza». Conclude Giucas Casella: «Grazie Barbara, diventerò nonno ad agosto. Sono felice».

Ultimo aggiornamento: 19:30

