Le Iene, Belen Rodriguez si prepara alla diretta: il look sorprende i fan

Una vera «Iena». Belen Rodriguez è ormai entrata nella parte perfettamente: oltre a condurre il programma di Italia1 ora è parte integrante del cast, tanto da considerarsi lei stessa una iena, come scrive su Instagram mentre si dirige in Mediaset per prepararsi alla diretta di questa sera. Struccata, in giacca color cammello, cappello e sciarpa grigia, la showgirl sorride davanti all'obiettivo, pronta ad andare in onda.

L'argentina pochi giorni fa si è resa protagonista di una bufera mediatica per una frase postata in un video che non è piaciuta a molti utenti.

La frase choc

La showgirl, mamma e moglie, è stata attaccata duramente per iun video fatto per la pagina Instagram Freeda. Il contenuto riguarda la bellezza delle donne, ma una frase in particolare ha destato scalpore: «Essere di piacevole e gradevole aspetto per una donna, è dura» dice Belen e poi la frase choc: «Chi non è di gradevole aspetto mi dirà: eh grazie, tu parli». Questa frase della moglie di Stefano De Martino ha scatenato il delirio. Sotto il post di Freeda doversi haters sono intervenuti per commentare: «Una donna di "non gradevole aspetto" deve dimostrare anche che c'è dell'altro. Oltre che meritare l'affetto altrui, anche se non di gradevole aspetto», «Perché la donna meno piacente non deve forse impegnarsi per mostrare di valere anche per altro?!», «Allora mostra altro, piuttosto che quello che mostri da 20 anni. Evolviti».

I commenti degli hater

E ancora, sotto il video si legge: «Onestamente questo discorso fatto da una bella donna come lei, che per arrivare dov’ é si é sempre mostrata nuda in tv (ricordo la scalinata che faceva con primo piano del fondo schiena in bikini, nel programma di Enrico Papi se non erro oppure Bonolis) mi fa sorridere», «Tu parli @belenrodriguezreal che sei diventata famosa grazie al tuo corpo», «“Chi non è di gradevole aspetto” poteva evitarlo». Ma da parte della showgirl nessuna risposta. Almeno per il momento.