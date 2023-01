Belen Rodriguez confessa: «Ho avuto tre aborti, oggi non sono né un dolore né un rimpianto»

Belen Rodriguez confessa di aver avuto tre aborti. La showgirl per la prima volta ha rivelato un aspetto molto intimo e anche doloroso della sua vita, del quale aveva scelto di non parlare per molto tempo. In passato aveva confessato di aver perso un bambino poco prima della nascita di Luna Marì, ma ora ha ammesso di aver perso altri due bimbi prima di concepire Santiago.

Intervistata dal settimanale F, la Rodriguez spiega di aver subito ben tre aborti nel corso della sua vita: «Non l’ho mai detto a nessuno ma in realtà ne ho persi tre nella mia vita: due prima di Santi e uno fra Santi e Luna», ha raccontato Belen, «Lì per lì ne ho sofferto, certo, ma poi ho avuto altri figli quindi, in tutta onestà, le rispondo che oggi non è un dolore né un rimpianto».

La Rodriguez è riuscita a superare il dolore di quelle perdite proprio grazie ai suoi bambini, ma certo vivere quei momenti per lei non è stato facile. «Se una gravidanza non va bene significa che quel feto non era forte e per questo è stato espulso. Il corpo è la macchina più intelligente che abbiamo. Bisogna lasciar andare le cose», spiega con una visione molto fatalista. Oggi Belen ha ritrovato la serenità familiare e personale grazie a Stefano, con il quale ha avuto da sempre una storia molto burrascosa ma che ammette di non aver mai smesso di amare.