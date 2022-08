Maria Monsé confessa: «Ho avuto due aborti dopo Perla, è stato un dramma»

Maria Monsé confessa di aver avuto due grandi dolori nella sua vita quando dopo la nascita della sua adorata figlia Perla, che oggi ha 16 anni, ha avuto due aborti. Intervistata da Ok Salute e Benessere, la showgirl ha confessato per la prima volta di aver perso due bambini.

Dopo 3 anni dalla nascita di Perla aveva scelto di allargare la famiglia, ma dopo poche settimane di gravidanza ha iniziato ad avere dei dolori alla pancia: «Sono corsa a fare un'ecografia. Era solo la terza settimana, il medico mi disse che non c'erano più i battiti e io rimasi scioccata. La mia favola era improvvisamente crollata. Tornai a Roma per abortire e fu un dramma. Uno strazio. Presi dei calmanti. L’operazione andò bene, nonostante il mio stato d’animo e le mie preoccupazioni».

Dopo aver avuto il via libera dai medici ebbe un'altra gravidanza, ma anche questa volta ebbe gli stessi problemi e purtroppo non riuscì a portarla a termine. «Ero disperata. Dopo il secondo raschiamento ho convissuto per mesi con il pensiero che i dottori avessero sbagliato e che mio figlio, invece, era vivo e lo avevo perso volontariamente. Ma ero io che vivevo di false speranze. Per un po' di tempo ho cercato di capire il motivo di questi aborti... poi a un certo punto ho detto 'basta'. Avevo sofferto troppo», conclude.