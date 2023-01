Belen e Stefano De Martino, pranzo romantico con i figli. I fan: «Santiago uguale al papà, Luna Marì invece...»

L'amore tra Belen e Stefano De Martino scorre a gonfie vele. La coppia non sente più il bisogno di nascondersi, dopo aver rilasciato un'intervista al settimanale F in cui la showgirl argentina ha spiegato i vari tira e molla nel corso degli anni, adesso la coppia è tornata a splendere e a mostrarsi affetto anche in pubblico.

Trascorso il Capodanno a Posillipo, nella nuova abitazione di Stefano, i due insieme a Santiago e Luna Marì hanno fatto una breve sosta in Lombardia per gustarsi un pranzo speciale in un agriturismo in Provincia di Bergamo.

Le storie su Instagram

Difficilmente Belen e Stefano condividono foto che li ritraggono insieme, preferiscono godersi i loro momenti in famiglia nella loro sfera di privacy. Ma non questa volta, un'occasione speciale in cui tutta la famiglia si è riunita per trascorrere una giornata immersa nel verde del Parco delle Orobie.

Tra le foto dei piatti che hanno ordinato, spunta lo scatto che ritrae insieme il primogenito Santiago accanto al suo papà Stefano De Martino, la somiglianza tra i due ha scatenato i follower nei commenti: «Papà e figlio sono due gocce d'acqua».

Non mancano quelli su Luna Marì, nata dalla precedente relazione della showgirl con l'attuale gieffino Antonino Spinalbese: «Luna ha la stessa fisionomia di Belen con colori diversi, più cresce più le somiglia», ha scritto qualcuno. In controrisposta si legge: «È un'assurdità, mamma e figlia sono stupende, ma è innegabile che Luna sia identica al suo papà Antonino».