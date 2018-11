Sabato 3 Novembre 2018, 00:07

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ultima chiamata per Maggie e Bianca, ultima occasione per mettere le mani sui preziosi inviti per il tour delle due stelline di Rai Gulp, al via da Napoli: l'«Insieme live», atteso domani, domenica al Palapartenope.Dopo i primi trenta assegnati nei giorni scorsi, ultima possibilità per i lettori del nostro sito: «Il Mattino», dopo i primi trenta già messi in palio e vinti dai fans più veloci a rispondere, regala ai suoi lettori l'ultima possibilità di assistere allo show: basta scrivere all'indirizzo eventi@ilmattino.it e rispondere a una domanda semplicissima. Oggi saranno ancora cinque i vincitori, i primi cinque a rispondere esattamente, a ognuno di loro sarà riservata una coppia di biglietti, da ritirare alla cassa del Palapartenope il giorno dello spettacolo. Questa la domanda di oggi:qQuali sono le città di provenienza di Maggie e Bianca nella serie tv?Dopo il successo del primo tour con oltre cinquantamila biglietti venduti e sold out in tutte le quattordici città in cui si sono esibite, le due starlette di Rai Gulp, Giorgia Boni, classe ’99 torinese, ed Emanuela Rei, classe ’99 romana, viaggiano di nuovo in giro per l’Italia con il loro ultimo recital, dove l’amicizia rappresenta la forza che unisce inevitabilmente le due. Si parte da Napoli, e «Il Mattino» vi porta sotto il palco dell'«Insieme tour».