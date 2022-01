Paolo Calissano morto, sentita ex compagna Fabiola Palese

Va avanti l'indagine sulla morte dell'attore Paolo Calissano. Si procede per omicidio colposo. Verranno affidati non prima di lunedì i quesiti al perito nominato dalla Procura di Roma.

Obiettivo di chi indaga è ricostruite le ultime ore di vita dell'uomo, trovato morto ieri nel suo appartamento nel quartiere Balduina. Il decesso, secondo una prima ricostruzione, risalirebbe ad almeno due giorni prima del ritrovamento.

APPROFONDIMENTI IL LUTTO Paolo Calissano, indagine per omicidio colposo: i pm dispongono... L'ADDIO Paolo Calissano, l'addio di Barbara D'Urso: «Ti sei... IL PERSONAGGIO Paolo Calissano morto, chi era l'attore divo delle fiction...

Al momento la pista più accreditata è quella di una morte causata da un mix di farmaci. I pm hanno affidato l'attività di indagine ai carabinieri che hanno già proceduto ad una serie di audizioni a cominciare dalla ex compagna di Calissano, Fabiola Palese. È stata, infatti, proprio lei a chiamare il 112 perché non aveva più notizie dell'attore da alcune ore. Tra le attività istruttorie previste anche l'analisi del cellulare di Calissano per verificare i contatti avuti negli ultimi giorni.