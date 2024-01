Il caminetto che arde trionfa su Netflix nelle feste, l'inventore: «All'inizio si sono fatti una risata, mi hanno preso per pazzo»

L'Epifania ha portato via tutte le feste, come da tradizione, e l'hanno può ripartire con un lunedì che più lunedì non si può. Ma cosa hanno fatto gli italiani - e non solo - nei giorni dalla Viglia di Natale al weekend della Befana?

Se la risposta dovesse arrivare da Netflix pare che siano stati a godersi il crepitio del fuoco di un caminetto. Non in una baita di montagna, ma comodamente sul divano di casa. Il motivo è presto detto: tra i cinque contenuti più visti sulla popolare piattaforma di straming ci sono proprio due video di caminetti accesi, di quelli da tenere in sottofondo per riscaldare l'atmosfera durante pranzi, cene e tombolate.

La classifica dei primi cinque programmi più visti include ben due caminetti: “Il caminetto per la tua casa: edizione classica”, al secondo posto, e “Il caminetto per la tua casa: edizione legno di betulla”, al quarto.

Di quest'ultimo, la scheda riporta trama e regia: George Ford. Dello stesso autore, per gli appassionati del genere, si ricordano "Aquarium for your home: Saltwater Reef" (2008), "Mountain Stream" (2008), "Evening Crackling Campfire" (2008), e l'antenato del caminetto in 4K, "8-Bit Digital Fireplace with music" (2017). Come gli è venuta questa idea (vincente)? All’Independent racconta: «un giorno stavo girando Adventure cat, un video per tenere buoni i gatti di casa, in cui fissavo i movimenti di gruppo di topolini. Mi sono chiesto cos’altro potesse essere oggetto di un prodotto simile e poiché i miei figli da tempo mi chiedevano di costruire in casa un caminetto, ho pensato che sarebbe stato più semplice realizzarne uno virtuale, da mette all’interno della tv». Quando lo ha proposto a Netflix e altre piattaforme, l'idea non è stata subito apprezzata: «Mi hanno preso per pazzo e si sono fatti una risata».