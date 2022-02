Carolyn Smith, il dolore a Verissimo: «Ho sospeso la chemioterapia perché ho un’infezione al fegato, ma non mollo»

L'incredibile forza di Carolyn Smith: «Ho sospeso la chemioterapia perché ho un’infezione al fegato, ma non mollo». Una delle giudici più amate di Ballando con le Stelle racconta a Silvia Toffanin a Verissimo la sua battaglia contro il cancro.

Carolyn Smith, ospite domenica 13 febbraio per la prima volta a Verissimo, racconta la sua battaglia contro il cancro: «Non ho ancora finito il mio percorso. In questo momento ho sospeso la chemioterapia perché ho un’infezione al fegato che non mi permette di proseguire con le cure».

APPROFONDIMENTI EMOZIONE IN TV Verissimo, Carolina Marconi racconta il tumore: «Ho finito la... LA SALUTE Tumore al seno: un nuovo farmaco riduce il rischio di morte CORAGGIO Carolina Marconi, mamma dopo la lotta al cancro: «Il mio sogno...

A Silvia Toffanin che le chiede con che spirito oggi stia affrontando la malattia, la Smith risponde: «All’inizio era più facile, ma andando avanti mi sento più fragile. I prossimi controlli che farò mi agitano per via della sospensione della chemioterapia: i medici mi hanno detto che senza questa c’è il 65% di probabilità che l’intruso torni».

Ma Carolyn, nonostante tutto, non smette di trovare la forza di lottare e sorridere: «Anche se ho tanti dolori, mi sento bene. Voglio andare avanti e non perdere un minuto della mia vita».