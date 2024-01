C'è posta per te, Luana litiga con i genitori e poi dice alla mamma: «Vorrei che tu morissi, farò i santini»

C'è posta per te è finalmente tornato nelle case degli italiani per tenere loro compagnia con diverse storie che fanno sempre commuovere ed emozionare il pubblico. Una delle vicende che ha maggiormente coinvolto i telespettatori è sicuramente stata quella di Luana che insieme a suo marito Carmine non frequenta i suoi genitori da un anno e mezzo. L'ultima litigata è avvenuta dopo l'interruzione di gravidanza. Luana in quella circostanza si è scagliata contro, accusandola di non averle fatto nessuna assistenza. «Vorrei che tu morissi, farò i santini», le ha detto in un momento di sfogo Luana.

La storia di Luana e la sua famiglia è stata la seconda vicenda presentata da Maria De Filippi. La famiglia di Luana ha contattato C'è Posta Per Te per cercare di riallacciare il rapporto con la figlia Luana e suo marito Carmine. «Ci sono state tante discussioni anche prima del matrimonio, durante la cresima – ha sottolineato Luana –.

Avevamo litigato con una cugina che avevamo denunciato. Mia mamma ci ha costretto a ritirare la denuncia. In quel caso dalla ragione siamo passati al torto. Loro si sono offesi perché non siamo andati lì il 22 agosto per il giorno del loro anniversario. In quel momento ci hanno rinfacciato tutto».

De Filippi si è così rivolta a Luana, facendole notare che i genitori non avessero ben capito di aver sbagliato: «Basta chiedere scusa per fare pace è facile – ha detto la conduttrice rivolgendosi ai genitori di Luana –. I tuoi genitori non hanno capito in che cosa hanno sbagliato. A te questa pace interessava perché bastava una parola per averla. Partiamo dal presupposto della buona fede dei tuoi genitori».

«Tua madre non si è resa conto che ti ha ferito – ha continuato la conduttrice –. Luana ma è così importante la parola scusa? Non conta di più l'amore o l'affetto?».

«Loro hanno detto che Luana è cambiata da quando sta con me. Io ho accettato tante bugie. Ma lei sta bene con me. La denuncia alla cugina è stata tolta solo grazie a me». E Maria ha subito incalzato: «Ma c'è qualcosa che non fai bene Carmine o no?».

La storia si è conclusa con una reunion segreta tra Luana, Carmine e Maria prima di esprimere la decisione definitiva. «Luana chiede il rispetto anche per suo marito Carmine – ha spiegato De Filippi prima di aprire la busta – Lui dice che ha cercato in tutti i modi di andare d'accordo con voi e vuole rispetto». E la storia si è conclusa con un abbraccio, tanta commozione e qualche battuta.