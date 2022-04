Isola 2022, Cecilia Rodriguez difende il fratello Jeremias: «Ecco perché ce l'hanno tutti con lui»

Cecilia Rodriguez difende il fratello Jeremias, naufrago sull’Isola dei Famosi assieme al padre Gustavo. Jeremias ultimamente si è ritrovato contro i colleghi naufragi e anche il popolo social non ha risparmiato le critiche al suo indirizzo. Da Instagram Cecilia ha spiegato ai follower quale potrebbe essere il motivo di tanto accanimento.

Jeremias e Gustavo Rodriguez con Clemente Russo e Cicciolina (Foto: ufficio stampa Mediaset)

Isola, Cecilia Rodriguez: «Ecco perché ce l’hanno tutti con Jeremias»

Cecilia Rodriguez risponde alla domande dei follower sul social. I fan le chiedono pèrchè sull’Isola dei famosi c’è tanto accanimento verso la loro famiglia, in particolare contro il fratello Jeremias: «Quando sei in gioco – ha spiegato - non capisci bene cosa pensa la gente fuori, se non dalle nomination. Ma chi sta dentro è normale che cerca di buttare quelli più forti fuori. Magari così se vai in nomination ti capitano quelli tranquilli. Magari riesci ad andare in nomination con quelli più deboli. Mi sono spiegata? Cercano di buttare fuori quelli più forti per poter fare nomination con qualcuno meno conosciuto o meno forte e non con uno con un cognome come questo…».

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser (Instagram)

Jeremias è differente dagli altri concorrenti: «Le persone speciali e rare vanno capite, non sono per tutti, devi avere un dono per capirle. Penso che mio fratello sia una persona diversa da tutti. Stare a queste regole di questo mondo che fa cagar* è molto complicato. Jeremias è molto impulsivo. Quando eravamo piccoli e litigavamo papà ci chiudeva in una stanza finché non facevamo pace».

A provocarlo sono spesso gli altri naufraghi: «Vi assicuro che Jeremias è l’unico che sa chiedere scusa, di questo mi dispiace tantissimo. Perché non andiamo a chiedere perché uno ha alzato la voce? O perché uno non ti ha parlato più?».