Chiedeva fino a 350mila euro per togliere il malocchio, Mago Candido a Chi l'ha Visto: «I miei clienti sono contenti»

Chiedeva fino a 350mila euro per togliere il malocchio: Mago Candido risponde a Chi l'ha Visto. Prometteva, in cambio di denaro, di togliere le negatività, comunicare con i defunti e di eseguire esorcismi. Con queste accuse la Guardia di Finanza di Lodi ha arrestato un sedicente mago e due suoi familiari per associazione a delinquere finalizzata alla truffa aggravata e al reimpiego di denaro di provenienza illecita.



L'operazione ha portato anche al sequestro di beni e altre utilità per un importo complessivo di 3,6 milioni di euro. Raggiunto da un giornalista di Chi l'ha Visto ha ribadito di essere un professionista e che i suoi assistiti sono tutti contenti. «Tutti mi dicono grazie di esistere. Porterò mille clienti contenti in tribunale», ha detto prima di congedarsi e di augurare un infortunio all'inviato.



In molti si rivolgevano a lui pagandolo profumatamente per questioni di cuore. Lui prometteva di aiutarli, ma non si definiva un guaritore. Anche i suoi familiari sono finiti nelle indagini.

