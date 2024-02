Chiara Ferragni a Che Tempo che Fa, Codacons: «Chiederemo sequestro trasmissione se non ci sarà contraddittorio»

Chiara Ferragni sarà ospite di Fabio Fazio, domenica 3 marzo, a "Che Tempo che Fa", in onda sul Nove. La notizia - arrivata proprio nel giorno in cui emerge la rottura fra l'influencer e il marito Fedez - non ha lasciato indifferente il Codacons che afferma di essere «pronto a chiedere il sequestro della trasmissione» e definisce «inaccettabile che una rete televisiva dia enorme spazio ad un soggetto sotto indagine da parte della magistratura per reati gravissimi contro i cittadini».

Chiara Ferragni ospite di Fabio Fazio

Per l'associazione si tratta di «un vero e proprio insulto da parte di Fabio Fazio e Nove agli italiani.

Codacons minaccia il sequestro della trasmissione

Per tale motivo il Codacons intende presentare oggi una formale diffida alla rete televisiva Nove e a Discovery Italia chiedendo di annullare l'ospitata di Chiara Ferragni se non sarà previsto un equilibrato contradditorio con l'influencer sul caso del pandoro-gate: «Se la rete non accoglierà la nostra richiesta, siamo pronti ad un ricorso d'urgenza per chiedere il sequestro della trasmissione» conclude il Codacons.