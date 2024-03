Chiara Ferragni e Fedez insieme al compleanno di Leone, il retroscena a Pomeriggio 5: «Non si sono neanche parlati»

Chiara Ferragni e Fedez nei giorni scorsi si sono riuniti per festeggiare il compleanno del primogenito Leone. Entrambi erano infatti presenti al party milanese a tema Sonic the Hedgehog, il protagonista dell'omonima serie di videogiochi, organizzato per Leone.

Le foto che entrambi hanno pubblicato sui social dimostrano che tra l'imprenditrice digitale e il rapper non c'è nessun segnale di riavvicinamento. I due infatti hanno postato (singolarmente) nelle Instagram stories lo stessa identica foto con i figli di spalle. Oggi nello studio di Myrta Merlino a Pomeriggio 5 si è affrontato nuovamente l'argomento della crisi tra i Ferragnez con l'inviata Claudia Rossi da Milano.

Le parole dell'inviata di Pomeriggio 5

L'inviata di Pomeriggio 5 ha prima parlato della rissa tra Fedez e Naska fuori ad un locale. «Myrta, la rissa tra Fedez e Naska c'è stata ma la domanda che sorge spontanea è: basta un like per scatenare la rabbia di Fedez? Una nostra fonte ha dichiarato che Chiara Ferragni e Fedez erano presenti al party di Leone ma c'era un'atmosfera molto seria - ha commentato l'inviata di Pomeriggio 5, Claudia Rossi -.

I figli di spalle ok, ma i due non si sono neanche parlati. Non si sono guardati o scambiati una parola».

Sulla scelta dell'imprenditrice digitale e del rapper di mostrare i figli di spalle sui social senza far vedere le espressioni dei piccolini di casa, Cecchi Paone a Pomeriggio 5 ha spiegato la sua opinione. «Ti posso dire finalmente Myrta - ha commentato il giornalista -. Io sono contrario ai bambini sul web e dico da sempre "state zitti, non vi fare vedere". Quando c'è una crisi di comunicazione non bisogna andare in giro e farsi vedere».