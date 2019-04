Ciao Darwin, concorrente rischia paralisi dopo incidente sui rulli

Martedì 23 Aprile 2019, 14:54 - Ultimo aggiornamento: 23-04-2019 15:25

E’ ancora in gravi condizioni, il 54enne romano vittima di un incidente nel corso della registrazione dell’ultima puntata di Ciao Darwin di Canale 5. Lui, impiegato in un ingrosso di pesce, è ancorain terapia intensiva al Policlinico Umberto I di. A raccontare delle condizioni di salute del concorrente è il cugino, Stefano Ambrosetti, che è stato contattato dalla produzione della trasmissione tv poco dopo l’incidente avvenuto gioco dei rulli del Genodrome.«Mi hanno chiamato perché avevano il mio contatto, e mi hanno chiesto il numero di telefono di sua moglie per dirgli che era caduto», ha detto. L’uomo era stato portato all’ospedale Sandro Pertini di Roma mercoledì stesso, giorno della registrazione. Giovedì è stato disposto il trasferimento al Policlinico dove è stato operato d’urgenza.«Secondo quanto è stato riferito dai medici ha riportato lo schiacciamento di due vertebre, con una lesione al midollo che ha compresso il torace, impedendogli di respirare – ha aggiunto – L’operazione è perfettamente riuscita, ma dal momento della caduta a oggi, dal collo in giù è completamente immobile. Gabriele è vigile e cosciente ma non riesce a muoversi. Le sue condizioni sono critiche».«La nostra rabbia è dipesa anche dal fatto che hanno continuato a registrare nonostante un fatto così grave - ha continuato Stefano - Hanno continuato come se nulla fosse, tanto che sulla pagina Facebook di Ciao Darwin continuano a postare notizie scherzose. Altro che caduta di schiena la sua: stiamo vivendo un incubo».