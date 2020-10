Claudio Santamaria fa irruzione in tv durante l'intervista a Francesca Barra: un amore vero, fra Depeche Mode, Ennio Morricone e... una cipolla

Durante lo spazio Trend Topic di Ogni Mattina, su Tv8, l’attore Claudio Santamaria ha fatto la sua incursione con una cipolla in mano mentre preparava il pranzo interrompendo la moglie Francesca Barra e la scrittrice Barbara Alberti durante il loro confronto sul tema: matrimonio sì o matrimonio no?

Francesca Barra sostiene che il marito non volesse sposarsi, ma lei è riuscita a fargli cambiare idea. «Non mi hai fatto cambiare idea tu. Ho cambiato idea sul matrimonio di mia spontanea volontà perché ho sempre detto: mi sposerò quando troverò una donna come Francesca Barra», replica scherzoso Santamaria.

Il giornalista Alessio Viola chiede poi all'attore di raccontare la proposta di matrimonio, nella quale c'è lo zampino dei Depeche Mode. «Per la proposta di matrimonio ho cantato a Francesca una canzone dei Depeche Mode che dice: “Voglio che qualcuno di notte mi abbracci teneramente mentre dormo e anche se queste cose mi fanno star male in questo caso la farò franca”».

In conclusione, Santamaria cita anche il grande Ennio Morricone: “Nell’amore come nell’arte la costanza è tutto. Non so se esistano il colpo di fulmine, o l’intuizione soprannaturale. So che esistono la tenuta, la coerenza, la serietà, la durata”.

Ultimo aggiornamento: 19:58

