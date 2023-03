Belen torna a Le Iene e spiega i motivi della sua assenza: «Abbiate un po’ di pazienza con me»

Belen è tornata alla conduzione de Le Iene. La showgirl argentina la scorsa settimana aveva fatto preoccupare i fan e i telespettatori del noto programma di Italia 1 a causa della sua assenza improvvisa. La puntata di ieri sera, 21 marzo, ha visto dunque il ritorno di Belen accanto al collega Max Angioni.

La puntata ha avuto inizio, infatti, con un discorso di Belen. La showgirl ha voluto motivare la sua assenza spiegando quanto è accaduto. Non entrando, tuttavia, nei dettagli.

La scorsa settimana, al suo posto il programma è passato al timone di Claudio Santamaria che si era limitato a dire che l'assenza della showgirl era dovuta alle sue condizioni di salute, ma niente di allarmante. Ieri Belen ha voluto spiegare cosa è accaduto con la solita ironia che la contraddistingue.

«Benvenuti a una nuova puntata de Le Iene. Allora la settimana scorsa mi sono assentata dal mio programma preferito che come sapete è Le Iene. Qualcuno l’ha notato e mi ha scritto Tutto bene?. Non vi ho risposto in quel momento, adesso sì e ho avuto bisogno di fermarmi per qualche giorno. Ho resettato la macchina e fatto anche il tagliando. Perché ormai la mia è una macchina di una certa età. Quindi abbiate un po’ di pazienza con me», ha concluso la conduttrice prendendosi gli applausi del pubblico presente in studio.