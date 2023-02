Belen Rodriguez, il video make up scatena le critiche: «Troppo gonfie!»

Tutorial a prova di critiche. Belen Rodriguez è stata presa d'assalto dagli hater sotto il post Instagram che ha pubblicato sul suo profilo. In un video, la showgirl ha mostrato come fare il make up, un vero e proprio tutorial partendo da una base naturale e struccata per finire ad un trucco leggero ma perfetto. In molti hanno apprezzato Belen che, spesso, ha dichiarato di truccarsi da sola e di amare in generale il make up. Ma i commenti di massa sono stati negativi. In particolare, in molti si sono scagliati contro le labbra della conduttrice de le Iene. «Io non capisco la necessitá di gonfiare le labbra, é bellissima al naturale, perche gonfiarle cosi?», «Le labbra non si vedono abbastanza», «Ma che labbra si è fatta?» si legge tra i commenti. Insomma, sembra proprio che a molti non piacciano le labbra dell'argentina, perchè troppo gonfie.

«Labbra esagerare molto meglio prima», «Lo hai denunciato vero??? Il chirurgo...» si legge ancora sotto il video. Commenti sarcastici e pungenti a cui l'argentina non ha risposto, ignorando tutto.

Anche la showgirl sta seguendo il festival di Sanremo. Nonostante sia il volto più noto di Mediaset, Belen si concede del tempo per guardare mamma Rai. Dopo la sconfitta clamorosa di audience del Le Iene nella prima serata di Sanremo, la showgirl ha mostrato un frame del Festival nelle sue storie, dimostrando di guardare la concorrenza, proprio nel corso di una settimana molto delicata per l'azienda in cui lavora. Belen ha condiviso il momento in cui hanno cantato i due ospiti, Renga e Nek, parlando di «bellezza della bella musica».

Belen non ha mai nascosto la sua grande passione per la musica, passione condivisa con il papà. In occasione del Festival non ha potuto resistere e nelle sue Instagram story ha condiviso il duetto tra Francesco Renga e Nek sul palco dell'Ariston. Un'esibizione che ha coinvolto ed emozionato tutti, compreso la Rodriguez che fa i complimenti ai due cantanti parlando di una musica bella e potente.