Comedy Central News: Saverio Raimondo lascia, alla conduzione arriva Michela Giraud

Ultimo aggiornamento: 16:23

Con la sua incontenibile ironia, spiazzante e al tempo stesso immediata, Michela Giraud sarà capace di sorprendere e affascinare il pubblico di CCN con la sua personale impronta, un tocco femminile che per la prima volta caratterizzerà il “late night” italiano ispirato ai modelli americani come The Daily Show, The Last Week Tonight, Full Frontal. La sesta stagione partirà a giugno su Comedy Central (canale Sky 128 e in streaming su NOW TV)., dopo cinque anni di conduzione affidata alla feroce comicità di Saverio Raimondo, vedrà brillare una nuova stella: sarà infatti Michela Giraud, astro nascente della comicità italiana a condurre il cult show di Comedy Central, il canale di ViacomCBS Networks Italia dedicato all’intrattenimento e alla comicità presente in esclusiva su Sky al canale 128 e in streaming su NOW TV. Lo show sarà in onda da giugno per 10 settimane. Sulle orme di due delle comedian più apprezzate al mondo come Elle DeGeneres che ha segnato un’epoca con il suo talk show televisivo quotidiano The Ellen DeGeneres Show o di Amy Schumer protagonista della serie commedia Inside Amy Schumer in onda su Comedy Central dal 2013, Michela Giraud debutta alla conduzione del programma di punta di Comedy Central raccogliendo una già grande sfida professionale in un momento storico difficile come quello che stiamo attraversando. Michela Giraud, romana doc classe 1987, è stata notata dai talent scout di Comedy Central sin dal 2015 anno in cui ha partecipato al programma Natural Born Comedians. È stata inoltre protagonista di StandupComedy nel 2017, per poi entrare a far parte del cast di CCN l’anno successivo dove ha interpretato un’inviata speciale e una docente di diavolerie moderne in favore della terza età nel 2019. Ha raggiunto decine di milioni di follower con le cliccatissime clip virali di Educazione Cinica nelle quali ha elevato a paradosso semplici momenti di vita quotidiana come la ricerca di un parcheggio, una pausa pranzo di un vegano o il rapporto madri/maestre di scuola.