CCN - Comedy Central News, a Michela Giraud la conduzione della sesta edizione: «Ho fatto una promessa ma...». Travolgente, solare e decisamente spiazzante da mercoledì 24 giugno alle 23.00 Michela Giraud, astro nascente della comicità italiana, condurrà il cult show di Comedy Central, il canale di ViacomCBS Networks Italia dedicato all’intrattenimento e alla comicità presente su Sky al canale 128 e in streaming su Now Tv.



Michela Giraud debutta alla conduzione del programma di punta di Comedy Central raccogliendo una già grande sfida professionale in un momento storico difficile come quello che stiamo attraversando. Si parte mercoledì e dalla settimana successiva alla première CCN andrà in onda con un doppio appuntamento settimanale, ogni martedì e mercoledì. E, l’ultima puntata della stagione, coinciderà proprio con il compleanno della conduttrice: martedì 28 luglio. Durante la conferenza con la stampa via zoom la Giraud ha risposto senza esitazione a tutte le domande e le curiosità della stampa e ha raccontato di aver fatto danza per dieci anni - ha risposto così: «Ho fatto una promessa, avevo detto ai miei amici che non avrei mai più ballato ma...li devo deludere, non sarà così! Ci sarà una bella sorpresa per tutti voi»



Con la sua incontenibile ironia, spiazzante e al tempo stesso immediata, Michela Giraud sarà capace di sorprendere e affascinare il pubblico di CCN con la sua personalissima vena comica. A lei il compito di “mettere sotto torchio” gli ospiti di puntata con interviste che daranno vita a momenti esilaranti. Ospite della prima puntata il sindaco di Milano Beppe Sala. Nelle puntate successive si altereranno, in ordine alfabetico: Gigi D’Alessio, Costantino Della Gherardesca, Levante, J-Ax, Ema Stokholma, Mario Tozzi e Sofia Viscardi. A completare il cast di CCN un gruppo di comici davvero imprevedibili come Edoardo Ferrario che vestirà i panni di un esperto virologo, Emanuela Fanelli che darà vita ad una iconica influencer e le incursioni comiche di Martina Catuzzi e Francesco Marioni.

In ogni puntata dello show spazio anche ad una serie di esilaranti mini-fiction: da Tentazioni, una parodia di Temptation Island, dove coppie celebri della storia come Dante e Beatrice, Marco Antonio e Cleopatra, Medea e Giasone o Garibaldi e Anita si ritroveranno alle prese con corna, tradimenti, falò di confronto e scene di isteria, passando a Un pasto al sole dove Michela Giraud cercherà di usurpare il ruolo di Marina Giordano all’attrice storica della nota serie tv Nina Soldano. Il cast delle mini-fiction sarà d’eccezione: insieme a Michela Giraud, Martina Catuzzi e Francesco Marioni anche Le Coliche, Fabrizio e Claudio Colica. Al termine di ogni puntata andrà in onda lo spin-off intitolato CCN - Il Salotto con Michela Giraud: uno spazio più intimo dove Michela inviterà attori e stand up comedian con i quali giocare e confidarsi, in un clima amichevole e scanzonato, tra interviste, gag e performance. Saranno presenza fissa i comici Valerio Lundini, Stefano Rapone e Paolo Camilli.

Ultimo aggiornamento: 17:38

