J-Ax cancella il concerto a Milano: «Restituiamo i soldi, non mi piace rischiare la vita degli altri». Come chiedere il rimborso

Niente più posticipazioni, il concerto di J-Ax previsto per il 20 giugno al Mediolanum Forum di Assago (Milano) non ci sarà più. Cancellato. E niente coupon da utilizzare per altri eventi. A chi aveva comprato il biglietto saranno restituiti i soldi. Questa la scelta del rapper milanese visti i problemi legati al Covid-19 e allo stato di emergenza. D'accordo con Vivo Concerti ha comunicato la cancellazione del concerto. Una decisione su cui può aver influito anche l'aver vissuto in prima persona il virus. J-Ax è stato infatti contagiato e aveva dichiarato di aver avuto paura, anche di morire, e lasciare il figlio orfano.

L'annuncio arriva sui canali social. «Quando potremo rivederci in concerto vi prometto che sarà lo spettacolo più bello della vostra vita», scrive sui social il cantante. «Vi avevo promesso un grande concerto al Forum. Un live in cui ci saremmo potuti abbracciare e divertire. Questo, però, in sicurezza - dice ancora -. Ed è questo il motivo che ha portato il concerto a essere, purtroppo, rimandato tre volte».

Il rapper: «Soldi importanti per le famiglie in difficoltà»

J-Ax spiega i motivi della decisione. «Vi avevo promesso anche vi avrei restituito i soldi, piuttosto che trattenerli per date che NESSUNO IN ITALIA vi può assicurare, oggi, che saranno con certezza rispettate. E quando dico "restituito" intendo che i soldi vi torneranno nei vostri conti, non ci saranno coupon o robe simili tirate su per evitare di ridare indietro il denaro», spiega J-Ax su Facebook e Instagram. «Non credo sia corretto per la situazione che ancora tanti, in Italia, stanno vivendo. Credo che anche il prezzo di un biglietto oggi faccia comodo a una famiglia e che se uno ha pagato per vedere me in concerto è giusto che veda me, e non ciò che viene deciso o imposto da una società terza. Mi dispiace di essere arrivato a questo punto, ma non mi piace rischiare la vita degli altri e nemmeno prendere per il culo nessuno».

Come ottenere il rimborso

Per chiedere il rimborso di un concerto annullato basta cliccare al seguente link: clicca qui. In questo caso è previsto il riaccredito sullo strumento di pagamento utilizzato (ad esempio la carta di credito o di debito) per l'acquisto originario o per mezzo di un bonifico bancario