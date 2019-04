Cristiano Malgioglio risponde a Pamela Prati: «Stai mentendo, ti ho inviato due messaggi ai quali tu non hai risposto»

Domenica 21 Aprile 2019, 07:44 - Ultimo aggiornamento: 21-04-2019 08:30

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sabato pomeriggio Pamela Prati è stata l'ospite più attesa di Verissimo. Durante la puntata la Prati ha confermato ancora una volta che si sposerà, e soprattutto di aver quereleto tutti coloro che, secondo lei, hanno diffuso notizie false. La showgirl si è lamentata anche degli amici: «Mi hanno deluso questi finti amici che dicono nelle trasmissioni che mi vogliono bene e poi nessuno che mi ha mandato un messaggio chiedendomi come sto». A queste dichiarazioni Cristiano Malgioglio ha deciso di ribattere con un post su Instagram: «Stai mentendo, ti ho inviato due messaggi ai quali tu non hai risposto».Ospite a Verissmo Pamela Prati ha dichiarato: «Il matrimonio ci sarà a maggio e sarà religioso. Ho querelato tutti. Ci stanno rovinando questo bel momento Mi hanno deluso questi finti amici che dicono nelle trasmissioni che mi vogliono bene e poi nessuno che mi ha mandato un messaggio chiedendomi come sto. Dopo tutto quello che è successo dovrò rivedere la lista degli invitati»​.Accuse precise e mirati a cui però qualcuno ha deciso di rispondere. Cristiano Malgioglio ha pubblicato una foto su Instagram insieme a Pamela Prati scrivendo: «Non leggo il gossip da molto tempo, ma i miei amici mi hanno informato di quello che sta accadendo a Pamela Prati .Conosco Pamela da mille anni e tutto questo vortice che sta girando intorno a lei mi mette molta tristezza. Che fine ha fatto la Pamela che conosco io? Non so se questa storia sia vera, finta, costruita... fatto sta che oggi purtroppo ahimé tutti ne parlano. Anche in modo eccessivo. Io non sono qui per difenderla perché ognuno di noi vive la propria vita nel bene e nel male, alla propria maniera. Io penso che se tutto ciò fosse stato inventato, neanche un grande pressagent hollywoodiano sarebbe riuscito a creare tutto questo. Mettiamo da parte l'affidamento dei bambini, cosa molto grave....oltre che delicata.... Pamela, che cosa ti sta succedendo? Ho letto che molti dei tuoi amici non si sono fatti sentire...a questo punto devo dirti che hai detto una menzogna, perché il sottoscritto ti ha inviato ben due messaggi ai quali tu non hai risposto».Poi ha proseguito: «Spero che tu possa essere felice...matrimonio o no. Penso che se il grande registra Pedro Almodovar conoscesse questa storia, ne farebbe un film di successo. Vorrei come protagonista Angela Molina nella tua parte, e questo signore che tu porterai all'altare fosse invece Javier Bardem, e magari una delle tue agenti potrebbe essere Rosy De Palma. Per il momento ti auguro una Santa Pasqua e ti auguro di essere felice».