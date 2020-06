Daniela Martani a Detto da voi di Caterina Collovati: «Mangiare un pollo o un cane? La stessa cosa»

Daniela Martani continua dire la sua su virus e animali ed è intervenuta nella trasmissione “Detto da voi” con Caterina Collovati in onda su Telelombardia per sottolineare che mangiare un cane o un pollo è assolutamente la stessa cosa.

Lo spunto è stato una discussione sul festival di Yulin in Cina, dove appunto gli animali vengono venduti al mercato, uccisi e poi cucinati: “Non si può ridurre il discorso – ha spiegato in collegamento la Martani, ex del Grande Fratello - a mangi il cane sei un disgraziato, mangi la mucca fai bene, un applauso”.

La conduttrice ha poi chiesto se ci fosse differenza tra mangiare una coscia di pollo e una di cane: “Ma certo, quel è la differenza. Le zoonosi sono malattie che si sviluppano facendo il salto di specie dall’animale all’uomo perché gli andiamo a rompere… scusa Caterina ma lo devo dire… i coglioni, perché se li lasciassimo in pace non avremmo problemi (…)



Qui non dobbiamo ragionare se sia più etico uccidere un cane o un pollo ma dobbiamo ragionare a livello globale. L’influenza aviaria come quella suina è nata dagli allevamenti intensivi”. Una posizione poco condivisa dalla Collovati che ha sottolineato: “Siamo cresciuti mangiando pollo e tacchino, adesso non facciamo terrorismo”.

Ultimo aggiornamento: 16:47

