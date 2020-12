Dayane Mello bestemmia al Grande Fratello Vip? Ecco cosa è successo nella casa

Dayane Mello ha bestemmiato? Secondo alcuni utenti la concorrente del Grande Fratello Vip si saebbe lasciata andare a una bestemmia mentre parlava con Cristiano Malgioglio. Sul caso ci sono stati diversi confronti-scontri in rete tra persone che erano convinte avesse bestemmiato e chi aveva sentito una frase diversa.

Dayane sulle prime sembrava aver imprecato la Madonna, poi però altri utenti hanno mostrato video con qualità audio migliore che hanno risolto l'arcano. La frase esclamata da Dayane non era affatto un’imprecazione. La ragazza aveva infatti detto: “che foto, Madonna”.

Squalifica scampata per Dayane. In questa edizione del Grande Fratello sono stati già due i concorrenti eliminati per aver bestemmiato nel corso del reality: Denis Dosio e Stefano Bettarini. Stessa sorte sarebbe potuta toccare anche a Dayane, per ora salva.

