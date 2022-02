Verissimo, Deborah Compagnoni e il dramma del fratello morto sotto una valanga: «Ancora non ci credo»

Deborah Compagnoni si racconta per la prima volta a Verissimo. Per tutti è stata la regina delle nevi per i suoi grandi successi sugli sci, nessuno ha fatto come lei. Recentemente, però, ha perso suo fratello Jacopo, 40 anni, a causa di una valanga in montagna. In onda le ultime immagini insieme a lui durante una scalata.

APPROFONDIMENTI SCI Goggia domina la discesa di Lake Louise, buona prova delle sorelle... IL LUTTO Deborah Compagnoni, dolore a Verissimo per la morte del fratello...

Deborah Compagnoni a Verissimo

La campionessa parla nel salotto di Silvia Toffanin dello sport che le ha fatto raggiungere i traguardi più importanti «Sono stati anni bellissimi per me e per tutta la squadra. Erano gli anni di Alberto Tomba, ma anche di Isolde Kostner e Kristian Ghedina. Le gare più belle, però, le ho fatte dopo l'infortunio».

Deborah Compagnoni a Verissimo

Commovente il momento in cui ricorda il fratello: «La montagna lo ha portato via. Era la sua passione, faceva la guida alpina, accompagnava i clienti in montagna. Purtroppo mio fratello stava facendo scialpinismo e una valanga si è staccata. È passato poco tempo e non sembra ancora vero. Io credo nel destino e che per ognuno di noi c'è qualcosa di scritto. Aveva solo 40 anni, era il piccolo di casa. Adesso ci sono le sue due bambine a cui pensare».