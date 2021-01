Belen Rodriguez incinta? Antonino Spinalbanese si confida con gli ex colleghi

Belen Rodriguez è incinta? Il gossip circola da diversi giorni e i diretti interessati non hanno mai smentito. La showgirl argentina starebbe aspettando il suo secondo figlio da Antonino Spinalbanese a meno di un anno dall'inizio della loro relazione. L'hair stylist 25enne ha lasciato il suo posto di lavoro nel negozio della catena Aldo Coppola a Milano e avrebbe salutato i colleghi dando loro l'annuncio.

La confidenza

Antonino avrebbe confidato alle persone che lavoravano assieme a lui che sta per diventare padre: «Ha salutato i colleghi e ha espresso la sua gioia perché diventerà papà». A distanza di circa sette anni dalla nascita di Santiago, il primo figlio avuto con Stefano De Martino, Belen si appresterebbe a diventare mamma bis.



La relazione

Non è un mistero che la showgirl argentina abbia sempre avuto il desiderio di avere altri figli. Quando si è riconciliata con l'ex marito in molti erano convinti che sarebbe arrivato un altro bambino, ma la coppia non ha resistito. Belen sembra aver ritrovato la serenità con il giovane Spinalbanese. La relazione dura da meno di un anno, ma sono state già fatte le presentazioni in famiglia.

