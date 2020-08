Io e Te, Gabriella Farinon elogia Diaco: «Trasmissione d'altri tempi, la gente ti apprezza»

Gabriella Farinon, una delle prime Signorine Buonasera della Rai, è stata ospite di Pierluigi Diaco a Io e Te. L'ingresso della 78enne Farinon in studio è stato preceduto da un bel filmato, che l'ha raccontata ripercorrendo le tappe della sua carriera. Commossa, l'attrice ha commentato: «Io la ringrazio per l’affetto, ma non mi sembra di aver fatto cose straordinarie. Penso che la bellezza sia stato un valore aggiunto, specie in tv». L'ex annunciatrice Rai si è inoltre complimentata con Diaco per il successo di Io e Te: «Incontro molte persone, ho rapporti con ‘gente normale’ e apprezzano la sua trasmissione proprio perché sembra di essere tornati ai tempi della televisione bella. Non sono generosa, dico la verità, lei sta mettendo in atto il rigore di un tempo».

