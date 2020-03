Gerardina Trovato: un benefattore le regala una casa dopo lo sfratto

Truccata, sorridente, più serena, la cantante Gerardina Trovato a Domenica Live racconta il grande regalo ottenuto tramite la trasmissione. Un benefattore le ha offerto una casa, dopo lo sfratto.

Barbara D'Urso, che sta seguendo con attenzione il caso della cantante, ha mostrato le immagini dell'abitazione in esclusiva, ricordando anche che a Gerardina da un altro benefattore è stato garantita la realizzazione di un video, per cui non dovrà pagare nulla, non appena avrà la nuova canzone.

Felice la cantante che però ricorda di dover pagare le spese.

Insomma, la strada è più corta ma ancora lunga.

Ultimo aggiornamento: 19:21

© RIPRODUZIONE RISERVATA