»Domenica in, Mara Venier a Pio e Amedeo: «C'è una purezza in voi»

Nuova puntata di Domenica In con Mara Venier che ha accolto e ha dialogato con un duo comico: Pio e Amedeo che hanno presentato il film in uscita il 28 dicembre, diretto da Gennaro Nunziante, intitolato “Come può uno scoglio”. Durante l'intervista, la conduttrice di Domenica In ha sottolineato quanto il duo sia sempre sempre così semplice ed umile. «Abbiamo scoperto di essere nati a cinque giorni di distanza quando lavoravamo già insieme - hanno spiegato Pio e Amedeo -. Noi abbiamo fatto tanti sacrifici, abbiamo lavorato prima come animatori nei villaggi turistici. Noi abbiamo iniziato anche con delle interviste per strada per Foggia».

«Noi cerchiamo sempre di lanciare dei messaggi importanti - hanno spiegato Pio e Amedeo.

Quando sei onesto intellettualmente la gente lo capisce. Noi cerchiamo sempre di dire quello che la gente vorrebbe dire. Le persone pensano come noi solo che noi abbiamo il coraggio di comunicarlo con l'ironia. Per noi essere qui, da te Mara, è un vero onore. Sembra sempre che noi non ci meritiamo questo successo. Per noi Maria De Filippi è stata una donna molto importante: non è semplice fidarsi di due come noi». «C'è tanta purezza in voi - ha sottolineato Mara Venier-. Il motivo? Siete i primi a meravigliarvi del vostro successo».

«Il rapporto con mio padre era un rapporto di sana competizione - ha spiegato Pio D'Antini -. Mio padre lavorava all'INPS e lui mi ha insegnato l'onestà. Lui mi diceva sempre: "comportati bene perché oppure piangi". Al sud c'è sempre l'idea del posto fisso quindi noi per lui eravamo due sognatori ma non mi ha mai abbandonato. Anzi».