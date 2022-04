Drusilla Gucci infuriata con Francesco Chiofalo: «Schifata e disgustata. Siamo in pausa»

Il comportamento di Francesco Chiofalo a “La Pupa e il secchione” ha fatto infuriare la fidanzata Drusilla Gucci. Francesco Chiofalo partecipa al reality di Barbara D’Urso e ha ricevuto dall’ospite della scorsa diretta, la pornostar Malena, un invito per trascorrere una notte con lei nella villa dove abitano i concorrenti del programma.

Drusilla Gucci e Francesco Chiofalo

Drusilla Gucci infuriata con Francesco Chiofalo

A “La Pupa e il secchione” è andata ospite la pornostar Malena, che dopo aver notato gli sguardi interessati del concorrente Francesco Chiofalo, gli ha fatto recapitare durante l’ultimo appuntamento serale un video messaggio in cui ha proposto di passare una notte in villa insieme. Nell’invito ha aggiunto anche un accenno a Drusilla Gucci: «Ovviamente so che sei fidanzato ma tu le hai promesso che resterai con le mani in tasca e sicuramente è una donna di ampie vedute. Quindi, se accetti, corro da te in villa e passiamo una notte insieme».

Francesco ha rifiutato rispondendo ironicamente che la fidanzata ex naufraga «non è di così ampie vedute» e che gli «taglia le mani», ma le sue parole non hanno fermato la furia della diretta interessata.

Drusilla infatti è intervenuta attraverso il social: «Mi avete chiesto tutti un opinione sulla puntata de “La Pupa” – ha spiegato nelle stories - e ho aspettato oggi perché volevo dormirci sopra. Ma come mi sento non cambia. Sono profondamente schifata e disgustata da quello che ho visto: sia per come una donna, che sa che quell’uomo è fidanzato, a fare quello che ha fatto, che fa schifo, sia dal comportamento di lui perché c’eravamo detti determinate cose. Sono veramente schifata, non mi viene in mente un'altra parola. Quindi veramente basta, per quel che mi riguarda siamo in pausa, sono coerente».