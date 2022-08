Francesco Chiofalo, racconto choc: «Io paralizzato 4 giorni. Ho vissuto un incubo»

Francesco Chiofalo, dopo giorni di silenzio, ha deciso di raccontare ai suoi followers cosa gli è accaduto lo scorso 20 agosto, quando ha accusato un malore durante una serata a Catania. Prima la corsa in ospedale poi il ricovero a Roma in ospedale, l'ex volto noto di Temptation Insland ha iniziato a riprendersi solo negli ultimi giorni con l'aiuto della sedia a rotelle poi delle stampelle.

4 giorni di paralisi

Attraverso le sue storie Instagram Francesco Chiofalo ha spiegato cosa gli è successo: «Mi sentivo bene, poi mi si è paralizzato il braccio e la gamba destra. Dopo pochi secondi hanno iniziato a tremare come se avessi il morbo di Parkinson. Mi è preso un colpo, così hanno deciso di chiamare un'ambulanza e farmi trasportare d'urgenza in ospedale». Chiofalo ha raccontato che aveva premura di farsi ricoverare nella sua città, a Roma. Poi, proseguendo il racconto, ha rivelato: «La paralisi mi è durata per quattro giorni, a un certo punto ho pensato al peggio, che sarei rimasto invalido. La cosa più pesante era non riuscire a camminare, girare sulla sedia a rotelle. Dopo 4 giorni la gamba e il braccio hanno smesso di tremare».

La causa del malore

Francesco Chiofalo ha spiegato che il suo malore potrebbe essere una conseguenza del tumore al cervello, scoperto nel 2018 e rimosso nel gennaio 2019. Sembra scongiurata, per ora, l’ipotesi di un nuovo intervento chirurgico. Al momento si sta sottoponendo a controlli e analisi di ogni genere affinché capisca la natura di quello che gli è accaduto. «Potrebbe essere stata questa camera d’aria che mi è rimasta nel cranio dopo l’operazione che va a creare della pressione al cervello…Ma potrebbe anche non c’entrare nulla e potrebbe essere semplicemente un’infiammazione dei nervi. Per ora è tutto da capire». Francesco Chiofalo ha ringraziato su Instagram tutte le persone che lo hanno supportato con molteplici messaggi.