Morta Edith González, star della soap Cuore Selvaggio: aveva 54 anni

Uno dei personaggi femminili che ho più amato... dolce ma anche forte e determinata. Lei era Beatrice, interpretata dalla straordinaria #EdithGonzalez, un'attrice dal talento angelico e soprattutto una donna con una forza incredibile...

Ciao, meravigliosa Edith 💚 pic.twitter.com/3osJwJzJPF — Michela Fiorillo (@piccolamiki92) 13 giugno 2019

Venerdì 14 Giugno 2019, 13:05 - Ultimo aggiornamento: 14-06-2019 13:34

, attrice e conduttrice televisiva messicana, è morta oggi all'età di 54 anni. La star delle soap opera lottava dal 2016 contro un tumore alle ovaie. Ai più giovani il suo nome non dirà nulla, ma negli anni '90 in Italia la Gonzalez fu una vera celebrità, conosciuta soprattutto per il suo ruolo di Beatrice in«La sua morte è stato il risultato di un improvviso deterioramento della salute derivante da una recidiva del cancro diagnosticato tre anni fa», ha fatto sapere la famiglia attraverso un comunicato.Nel suo ultimo scatto, postato ieri su Instagram , Edith sorride accanto alla figlia 14enne, Costanza.