Eleonora Giorgi furiosa con Elodie: «Mi ha umiliata». Cosa è successo dopo l'intervista di Gino Paoli

Eleonora Giorgi senza filtri. Ospite a Pomeriggio 5, l'attrice ha puntato il dito contro Elodie. Il motivo? Elonora Giorgi ha parlato della replica di Elodie a Gino Paoli, che ha attaccato le cantanti che mostrano il proprio corpo durante le proprie esibizioni. A tale proposito, l'attrice ha spiegato che spesso anche lei trova le performance della cantante poco ideonee. «Io la trovo volgare - ha sottolineato Eleonora Giorgi a Pomeriggio 5 - Mi ha umiliata addirittura vederla dimenarsi senza vestiti non so dove in televisione».

«Elodie è una grande artista, una brava cantante, una donna importante e bella - ha sottolineato Eleonora Giorgi - Però è così antico far finta che mostrare una gamba sia come mostrare altro.

Non è così il corpo. Ci sono delle allusioni. Parliamo tanto di patriarcato, ma la vogliamo far finita di alludere a certe cose? Io non sento il bisogno oggi nel 2023 di dimenarsi di fisici femminili, quando poi c’è un contenuto straordinario di potenza musicale e artistica. Non serve, è un in più».

Anna Pettinelli invece, presente in studio di Pomeriggio 5, ha spiegato di avere un parere del tutto diverso rispetto a quello che ha espresso Eleonora Giorgi tant'è che ha difeso Elodie. «Ricordiamoci che il corpo per un’artista che balla e canta è comunque una forma di espressione - ha sottolineato Anna Pettinelli - Adesso per uno spacco si fa la polemica. Però vi ricordate l’ombelico di Raffaella Carrà? Sì, erano altri tempi, ma anche lei usava il suo corpo, il modo di ancheggiare e ballare. Nessuno ha mai pensato male».

La coach di Amici ha aggiunto: «E adesso dobbiamo attaccare una ragazza che è un’artista, che balla e canta bene, ha talento e riempie gli stadi e dire che è discinta? Io poi non la trovo mai volgare».